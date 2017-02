Paura nella notte a Firenze per un incendio divampato in un palazzo che si trova nei pressi della stazione di Santa Maria Novella tra via Alamanni e viale Rosselli sarebbe un'ex proprietà del Dopolavoro ferroviario. Gli occupanti dello stabile (almeno una decina di persone) sono stati costretti a salire sul tetto per sfuggire alle fiamme. Fortunatamente non ci sono feriti, come riferito dai vigili del fuoco, che con i camion scala sono dovuti intervenire per effettuare il soccorso sul tetto.

Secondo le prime informazioni diramate dagli stessi pompieri, la maggior parte degli abitanti dello stabile lo occuperebbero abusivamente: solo due di loro – una persona anziana e un disabile (quest’ultimo, in carrozzina, non ha potuto rifugiarsi sul tetto, ma non ha subìto per fortuna nessuna conseguenza fisica e il suo appartamento non è stato assolutamente interessato neppure dal fumo. Il figlio è rimasto con lui solo per non lasciarlo solo)- avevano un contratto d'affitto regolare.

Gli altri soggetti soccorsi dai pompieri non avrebbero saputo dare una giustificazione legale plausibile della loro presenza notturna nello stabile e al momento sono considerati occupanti abusivi dell’edificio. Spento l'incendio, riferiscono i vigili del fuoco, sono ora in corso le verifiche per l'accertamento dei danni e la conseguente agibilità. Sembra che l'incendio, che ha sprigionato una coltre di fumo molto evidente, si è originato negli scantinati.