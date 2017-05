Il primo festival culturale dedicato all'amore in tutte le sue forme. È quanto promette il "festivaLOVE – Innamorati a Scandiano", in provincia di Reggio Emilia tra il 26 e 28 maggio, tre giorni dedicati all'amore in tutte le declinazioni possibili, dai sentimenti tra persone alle passioni per le cose. Molteplici gli ospiti noti che prenderanno parte agli incontri, da Cristiano De André a Mario Tozzi, passando per la musica del maestro Nicola Piovani alle risate di Dario Vergassola. Ma non solo. Nella città dove il Boiardo scrisse l'"Orlando innamorato", l'amore sarà declinato in tutte (o quasi) le forme possibili.

Sono infatti decine di appuntamenti – quasi tutti gratuiti – fra concerti, incontri, mostre, spettacoli, animazioni in varie zone del centro storico, suggestive di per sé ma anche cariche di memorie: la Rocca innanzitutto, dove il Boiardo nacque e scrisse l'"Orlando innamorato", poema all'origine del festival.

Altri luoghi saranno la casa di Lazzaro Spallanzani e le vie e le piazze frequentate da Pier Paolo Pasolini e Gesualdo Bufalino, che a Scandiano vissero per dei periodi. La terza edizione di "festivaLOVE – Innamorati a Scandiano", organizzato dal Comune con la confermata direzione artistica di Vergassola e il patrocinio di MIBACT e Regione, aprirà i concerti serali con il maestro Piovani

Programma della IIIa edizione festivaLOVE. Innamorati a Scandiano

Venerdì 26 maggio

ore 18 inaugurazione festival e assegnazione Premio festivaLOVE 2017 con Dario Vergassola, Sindaco Alessio Mammi, Vicesindaco Matteo Nasciuti, Assessore Alberto Pighini – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

dalle 18 Headspace installazione meccanica a cura di Electric Circus (Olanda) – corso Vallisneri

ore 18.30 Storie d’Amore – i racconti d’amore di uno storyteller incontro con Matteo Caccia e Dario Vergassola – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 19.30 Del dirsi addio incontro con Marcello Fois in collaborazione con Punto Einaudi Reggio Emilia – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 20-24 esibizione delle scuole di danza del territorio, a cura di Polisportiva scandianese, Danza e Movimento – p.zza Spallanzani (in caso di pioggia Palestra via Longarone)

ore 20.30 inaugurazione mostra Non chiamatelo raptus di Anarkikka – via Magati 8/G

ore 21 Io Amo. Piccola filosofia dell’amore incontro con Vito Mancuso e Dario Vergassola – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 21.30 La musica è pericolosa concerto di Nicola Piovani – p.zza Fiume

ore 21.30 Buzzer spettacolo comico interattivo di improvvisazione teatrale a cura dell’Ass. Improgramelot – P.zza Libertà (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 21.30 Da Platone ai Simpson – un viaggio d’amore tra parole e musica con Alessandro Calabrò e Jonathan Gasparini – Salone d’Onore G. Anceschi Rocca dei Boiardo

ore 22.30 L’amore è una tassa incontro con Francesco Tundo – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

Sabato 27 maggio

ore 9 I love walking: di villa in villa. Quattro passi alla scoperta del patrimonio di ville e residenze che arricchiscono il territorio (2 percorsi: km. 8,5 e alternativa più breve) – ritrovo dietro Conad via Mazzini

ore 10 Matteo Maria Boiardo e il mondo contemporaneo: scrittori e studiosi convegno a cura del Centro Studi M.M. Boiardo – ore 10.30 Elisabetta Menetti (Università Modena e Reggio) e Gino Ruozzi (Università Bologna) dialogano sulle riletture moderne dei poemi antichi: il Boiardo di Celati e l’Ariosto di Calvino – ore 11,30 Tavola rotonda sul volume Boiardo di Tiziano Zanato (Roma, Salerno, 2015): ne discutono con l’autore Andrea Canova (Università Cattolica Brescia) e Serena Fornasiero (Università Venezia) – Salone d’Onore G. Anceschi Rocca dei Boiardo

ore 10-13 Col cuore in mano laboratorio per bambini a cura di Coop. Pangea – via Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 10-12 La musica che arriva al cuore giochi e laboratorii per bambini a cura di Ass. Il giardino dei Linguaggi, Tutti giù per terra e Ludum – angolo p.zza Libertà e corso Garibaldi (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 15 Territorio da Amare. Prevenire le paure fuori luogo ascoltando il linguaggio delle catastrofi incontro con Mario Tozzi e Dario Vergassola – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 15-18 La maschera magica progetto di espressività teatrale a tema. Restituzione in parole, voci e immagini dei laboratori teatrali a cura del Centro Teatrale MaMiMò presso le scuole d’infanzia di Scandiano – sala del Consiglio comunale corso Vallisneri 6

ore 15-19 Col cuore in mano laboratorio per bambini a cura di Coop. Pangea – via Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 16-18 Il pensiero dell’albero installazione artistica con materiale di recupero a cura del Centro Babilonia di Casalgrande e Ceas Terre Reggiane Tresinaro Secchia – p.zza F. Boiardo

ore 16.30-19.30 Faffa giraffa senza macchia narrazione teatrale a cura dell’Ass. Casina dei bimbi e atelier di strada CRETA-tivo a cura di Tutti giù per terra e Ludum – angolo p.zza Libertà e corso Garibaldi (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 16.30-19 Come ama un clown? laboratorio di arti circensi per bambini a cura di Zazì Lab e Ass.Mantoginglù – p.zza Spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello Sport)

ore 16.30 inaugurazione mostra My name is Bob, Pop Rontani. Dal costruttivismo alla pop-art di Bob Rontani – Appartamento Estense Rocca dei Boiardo

dalle 17 Headspace installazione meccanica a cura di Electric Circus (Olanda) – p.zza Spallanzani

ore 17 Un amore incondizionato. Figli e famiglia raccontati dalla mamma più famosa del web incontro con Elasti alias Claudia DeLillo e Dario Vergassola – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 18-24 This is not a love song concorso musicale in collaborazione con Krock radio station – p.zza Libertà (in caso di pioggia Teatro M.M.Boiardo)

ore 18.30 Alessandro Gandino intervista Irene Grandi – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

I love Circus programma a cura dell’Ass. L’Ufficio Incredibile, allestimenti a cura di Ass. Cà Luogo D’Arte – piazza spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19.00 (replica ore 22) El Bechin in Horror Puppets Show, clownerie, teatro di strada, marionette

ore 19.45 (replica ore 23.45) Cia Intrepidos (Argentina) in Un golpe de suerte, equilibrismo, mano a mano, contorsionismo, giocoleria

ore 20.30 (replica ore 00.15) Mistral (Cile) in Swing, acrobazia su palo cinese

ore 21.15 (replica ore 23.15) Mr Dyvinetz (Cile) in Vari, roue-cyr

ore 22.30 (replica ore 00.45) Anton Lumi Bonura in Lumi, manipolazione teatrale del fuoco

ore 19.30 Amore per lo sport: le storie dei grandi campioni incontro con Federico Buffa e Dario Vergassola – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 21,30 David Riondino recita Boccaccio – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 21.30 concerto di apertura dei Fuximile vincitori del concorso This is not a love song 2016 – p.zza Fiume

ore 22.30 Acustica Summer 2017 concerto di Irene Grandi – p.zza Fiume

ore 23.00 Amor di satira incontro con il Terzo segreto di Satira e Dario Vergassola – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

Domenica 28 maggio

ore 9 35a camminata di Bosco – territorio di Scandiano

ore 10 visita guidata con David Riondino alla mostra di Emanuele Luzzati (su prenotazione entro ore 12 di venerdì 26 maggio tel. 0522/764293)

ore 10.15 visita guidata alla Rocca dei Boiardo e ai suoi Giardini a cura di Archeosistemi (euro 3)

ore 10-12 Questo piccolo grande amore – laboratorio teatrale per bambini e genitori diretto da Enrico Lombardi con i bambini delle scuole del Comune di Scandiano – Salone d’Onore G. Anceschi Rocca dei Boiardo

ore 11 L’amore secondo Pupi Avati – parole in libertà incontro con Pupi Avati e Daniele Gualdi – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 11.30 visita guidata alla Rocca dei Boiardo e ai suoi Giardini a cura di Archeosistemi (euro 3)

ore 15 visita guidata con David Riondino alla mostra di Emanuele Luzzati (su prenotazione entro ore 12 di venerdì 26 maggio tel. 0522/764293)

ore 15.15, 16.30, 17.45 visite guidate alla Rocca dei Boiardo e ai suoi Giardini a cura di Archeosistemi (euro 3)

ore 16 – 20 Cantine in love Casali, Emilia Wine, Bertolani Alfredo, Aljano in occasione di Cantine Aperte 2017

ore 21 De André canta De André tour 2017 concerto di Cristiano De André concerto ingresso a pagamento (biglietti da euro 30 a euro 46 – per info 0522 1473920 – info@medials.com – www.medials.com) – p.zza Fiume