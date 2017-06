Raggiungere il traguardo degli ottanta anni è un evento sempre da festeggiare e per questo la signora May King aveva deciso di stare con tutta la sua famiglia e alcuni amici nel sua abitazione invitandoli per una serata da trascorrere in allegria. L'appuntamento però sarà ricordato dalla donna per ben altri motivi che l'allegria. La grande festa con parenti e amici infatti in poche ore si è trasformata in un incubo per l'80enne, aggredita e brutalmente picchiata in casa appena gli altri sono andati via.

Protagonista dell'aggressione un vicino di casa della signora che sembra non aver gradito l'iniziativa dei festeggiamenti ed è passato alle vie di fatto, picchiando la donna. May King è stata assalita al termine della festa dal suo vicino, Michael Raine, perché a suo dire vi era stata troppa confusione e non sopportava il rumore. "La festa era finita, in quel momento c'era del silenzio assoluto. I miei figli se ne erano appena andati, ero rimasta con alcuni anziani amici quando il vicino ha suonato il campanello" ha racconta May ai giornali inglesi, aggiungendo: "Era in vestaglia e furioso e ci ha intimato di smetterla. Quando gli abbiamo fatto notare che non stavamo facendo molto rumore e che la festa era finita, ha aggredito prima una mia amica e poi me". Per la signora è l'anziana amica è stato necessario il ricovero ospedaliero mentre il vicino non potrà più lamentarsi dei rumori visto che è stato condannato a otto mesi di carcere ma soprattutto a due anni di allontanamento dall'anziana aggredita.