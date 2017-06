Un ragazzina di appena 14 anni morta e altre due sue amiche e coetanee ricoverate in condizioni serie in ospedale. È il grave bilancio di quella che doveva essere una tranquilla festa organizzata in casa da un gruppo di adolescenti ma dove invece si sarebbe fatto largo uso di alcol e droga. È quanto avvenuto nel fine settimana in un appartamento di Glasgow, in Scozia, dove la 14enne Zoe Bremner ha perso la vita nonostante l'arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale.

Il gruppo di ragazzini si era riunito sabato sera per la festa in casa ma poco dopo la mezzanotte qualcuno ha allertato i servizi di emergenza per alcuni ragazzi che stavano male. Quando le ambulanze sono arrivate sul posto, la 14enne era già in gravi condizioni ed è morta poco dopo. Soccorse e trasferite al pronto soccorso anche altre due adolescenti che sono state poi ricoverate con gli stessi sintomi della vittima, ma le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sconcerto e dolore tra gli amici della 14enne alla notizia della prematura scomparsa di Zoe. "Aveva un sorriso che poteva illuminare ogni stanza" la descrivono alcuni ragazzi sui social. Sconvolta la famiglia della ragazzina che frequentava una scuola secondaria a Knightswood, sobborgo di Glasgow. Sul caso indaga ora la polizia locale per accertare dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità