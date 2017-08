Tre persone hanno perso la vita questa mattina a Ferrara. Un uomo, secondo le prime informazioni trapelate, ha sparato alla moglie e al figlio e poi si è suicidato. Tutto è accaduto questa mattina presto e l’autore del duplice delitto è un antiquario di settantasette anni, Galeazzo Bartolucci. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha sparato alla moglie settantatreenne e al figlio quarantottenne uccidendoli entrambi. Poi ha dato fuoco all'abitazione, che si affaccia su via Boccaleone e su piazzale Bartoluzzi in pieno centro a Ferrara, ed è uscito dalla palazzina. A quel punto, compiute poche centinaia di metri, il settantasettenne si è sparato.

La famiglia era sotto sfratto, oggi erano attesi ufficiale giudiziario e carabinieri – Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Ferrara che hanno avviato le indagini. A quanto si è appreso, oggi a mezzogiorno, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto dare corso allo sfratto esecutivo della famiglia dall'abitazione data alle fiamme. Un mese fa era avvenuto il primo accesso di sfratto non eseguito perché la casa delle tre vittime era piena di mobili e da svuotare. Alla base della tragedia potrebbero esserci dunque le preoccupazioni economiche dell'uomo.

I corpi della moglie e del figlio trovati in casa – Sul posto, in prima battuta, sono intervenuti i Vigili del Fuoco chiamati alle 6.30 per un incendio sviluppato al piano terra della palazzina. Spento l'incendio, i pompieri hanno trovato nell'abitazione dell'antiquario, al primo piano della struttura, i corpi anneriti dal fumo dell'uomo e della donna con segni di colpi di arma da fuoco alla testa. Alle 7.30 la Polizia era stata allertata per la presenza di un uomo in fin di vita, trovato dalle forze dell'ordine con il segno di un colpo alla testa e una pistola in mano. Bartolucci si è sparato in via Boccanale di Santo Stefano, sotto i portici all'altezza della chiesa di Santo Stefano.