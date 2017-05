Torna l'allarme legionella in Italia dopo il decesso di un uomo che era ricoverato dall'ospedale Sant'Anna di Ferrara. I medici infatti sospettano che la vittima, Mendes Bergamini, possa essere stato vittima del batterio della legionella e hanno segnalato il caso all'ufficio legale dello stesso nosocomio che ha avvertito la Procura della Repubblica. Sul caso i magistrati hanno aperto un procedimento penale, per ora a carico di ignoti e senza indagati. La vittima, che aveva 87 anni e lascia moglie e figlio, era ricoverato per una polmonite ma era già stato ricoverato prima nel polo ospedaliero di Cona, a marzo, e poi trasferito nel reparto di lungodegenza dell'ospedale di Cento con diagnosi di trombosi polmonare e disfunzione renale.

Dopo le dimissioni aveva continuato a star male e ad avere problemi di salute fino al nuovo ricovero in ospedale dove gli è stata diagnosticata una polmonite causata dal batterio legionella che lo ha portato ala morte il 25 maggio scorso. La famiglia di Bergamini chiede ora di sapere com'é morto il proprio congiunto e si è affidata ai legali. Ad accertare l'esatto motivo del decesso e quindi de sia stato determinato o meno dalla legionella, sarà ora una perizia medico legale. In caso di risultato affermativo, le indagini proseguiranno per chiarire l'origine dell'infezione. I batteri, oltre che in natura, infatti possono penetrare nelle condotte degli impianti idrici e dei condizionatori e bisogna accertare se la legionella non sia stata contratta all'ospedale di Cona. Il pm ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione medica e delle cartelle cliniche, disponendo l'esame autoptico sulla salma.