La barca e la pesca erano il suo lavoro e anche la sua passione ma per una tragica catena di avvenimenti sono diventati purtroppo anche la sua tomba. Proprio sulla sua imbarcazione da pesca infatti il 45enne Gennaro Ferrara, pescatore di Chioggia, ha trovato la morte in un assurdo e tragico incidente in mare. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto lunedì sullo scafo a Sacca a Goro, in provincia di Ferrara, vicino ad una delle concessioni per la pesca.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo che faceva parte di una cooperativa locale di pescatori, era uscito in barca di notte da solo, come faceva spesso per pescare, ma durante il tragitto qualcosa è andato storto. Per motivi ancora da accertare, il peschereccio si è schiantato a tutta forza contro un palo che delimita le concessioni. Un impatto violentissimo, tanto che l’uomo è caduto rovinosamente sulla barca stessa picchiano forte la testa e rimanendo esanime.

L'uomo avrebbe perso anche molto sangue come dimostrano la profonda ferita alla testa e il sangue, ormai secco, trovato attorno al corpo, ma per lunghe ore nessuno si è accorto di lui. Durante l'impatto infatti la sfortuna ha voluto che il motore della barca si spegnesse e di conseguenza anche tutte le luci a bordo rendendo impossibile individuarlo durante la notte. La barca è stata notata solo all'alba dai primi pescatori usciti in mare. Per il 45enne però ormai era troppo tardi. Sul caso indagano ora gli uomini della Capitaneria di porto.