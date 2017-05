Morto sul colpo dopo essere scivolato in strada a causa di un leggero sbandamento in rotonda: è deceduto così il 47enne forlivese Gianluca Ghetti venerdì notte, L'uomo, diplomato come odontotecnico, da qualche anni si era trasferito a Ferrara per lavorare come operatore socio-sanitario e convivere con la sua compagna e la figlia di 10 anni. Venerdì notte l'uomo stava guidando il suo scooter per far ritorno a casa, nella frazione ferrarese di Francolino, quando a un certo punto, all'incrocio con la nuova tangenziale, perde il controllo del mezzo e scivola in rotonda, cade per terra e muore sul colpo. Al momento non sono ancora note le cause dell'incidente e gli inquirenti ipotizzano possa aver perso il controllo dello scooter per una distrazione o forse un improvviso colpo di sonno. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe però scivolato a solo e non a causa di un incidente con un altro veicolo. A quell'ora infatti la strada era deserta e i soccorritori, non appena avvertiti sono subito accorsi sul luogo della tragedia, non potendo però far altro che constatare il decesso di Gianluca Ghetti.

L’allarme alla centrale operativa del 118 è arrivata verso le 3.39 nella notte tra venerdì e sabato grazie a un passante che, notato lo scooter a terra e il suo conducente riverso sull’asfalto, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito giunte un'ambulanza e un'automedica insieme agli agenti della polizia stradale. Per lo scooterista però non c'era già più niente da fare. Stando ai primi accertamenti, Ghetti, in sella al suo Suzuki 150, arrivava dalla zona di via Ferraresi e immettendosi nella rotatoria all’altezza dell’incrocio con via Mandela avrebbe urtato il cordolo della rotonda. L’impatto ha provocato la perdita di controllo del mezzo e Ghetti sarebbe precipitato sull'asfalto con violenza dopo essere stato sbalzato dalla sella.