Avrebbe partorito in casa senza avvisare nessuno, poi avrebbe nascosto il corpicino del piccolo prima di sentirsi male e andare in coma. Dopo inutili giorni di ricerche, al risveglio infine la macabra ammissione: "L'ho messo nel freezer". È quanto accaduto nei giorni scorsi nella cittadina di Migliarino, in provincia di Ferrara, a duna donna di 40 anni ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale del capoluogo. Come riportano i giornali locali, sul caso da alcuni giorni indagavano Procura e polizia dopo una segnalazione dell'ospedale che parlava di una donna che da poco aveva partorito arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni.

Senza poterla interrogare, gli inquirenti pare abbiano cercato il piccolo per ben due giorni. Infine il risveglio della donna e l'ammissione: "È nel freezer". La donna si era presentata in ospedale a Ferrara martedì con una grave emorragia, riferendo di essere caduta quattro giorni prima. I medici però si sono accorti che qualcosa non andava e hanno segnalato l'episodio alle forze dell'ordine per un possibile parto prematuro o un aborto. Così sono scattate le indagini ma le gravi condizioni della 40enne non hanno permesso di interrogarla e tra martedì e mercoledì la polizia ha cercato di trovare senza successo il corpo del neonato nella casa dove la donna abita con il marito e altri sei figli.

Giovedì infine la donna si è svegliata dal coma e ha riferito di aver nascosto il corpo nel congelatore di casa, dove gli inquirenti poi lo hanno effettivamente trovato. Ora sarà l'autopsia ad accertare se il feto è nato vivo. Il marito della signora, interrogato, avrebbe riferito di non essere a conoscenza della gravidanza della moglie. La sua posizione e quella della 40enne ora sono al vaglio della Procura che vuole accertare anche tutta la situazione familiare visto che per gli inquirenti la situazione in casa era di assoluto degrado.