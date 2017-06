Tragedia familiare ad Ambrogio di Copparo, in provincia Ferrara, dove una donna di 45 anni ha ucciso a coltellate il compagno davanti agli occhi dei loro figli in seguito a una violenta lite. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la coppia aveva trascorso fuori casa la serata e il diverbio sarebbe scoppiato proprio mentre in auto si dirigevano verso il loro appartamento. Una volta giunti a destinazione, la donna sarebbe scesa di corsa dalla vettura e, rincasata, avrebbe preso la lama con cui ha aggredito l'uomo. Presenti alla scena erano la figlia dei, di 3 anni, e la figlia di primo letto di lei, di appena 16 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Copparo e il 118, ma l'intervento dei sanitari si è rivelato inutile. La donna, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, è stata arrestata, i soccorsi prestati all'uomo sono stati inutili. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire i motivi alla base del tragico gesto, in particolare cosa abbia potuto scatenare il litigio precedente all'assassinio.