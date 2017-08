in foto: Manuela Macario (Facebook).

"Questa è un'estate strana, da Nord a Sud il Paese sembra improvvisamente attraversato da un rigurgito allarmante di xenofobia, intolleranza, razzismo. Se non sono i migranti sono i gay, se non sono i gay sono i disabili". Comincia così il lungo post pubblicato su Facebook nel quale Manuela Macari, 45 anni e presidente dell'Arcigay di Ferrara, denuncia l'ennesimo episodio di omofobia, del quale lei stessa, insieme ad alcune amiche, è stata protagonista qualche giorno fa mentre era in spiaggia in uno stabilimento molto famoso di Lido di Spina, da lei frequentato per oltre dieci anni. I gestori del bagno l'hanno presa in disparte per riportarle le lamentele di altri clienti circa "comportamenti inopportuni tenuti in spiaggia da te e dalle ragazze che stanno con te. Certe cose non si fanno". Un episodio, questo, che l'ha mandata su tutte le furie.

"Ho chiesto ai gestori di spiegarmi meglio a cosa si riferissero – continua Macari su Facebook – con comportamenti inopportuni e non hanno saputo darmi una risposta. Ipotizzo una carezza, una mano nella mano, un bacio: è osceno forse questo? Niente che non farebbero coppie etero in una spiaggia affollata. Ma era evidente nel nostro caso che l'allusione sottintesa era al fatto che eravamo lesbiche. Non ci volevo credere, ho deciso di rendere noto questo brutto episodio di omofobia perché non è ammissibile. Forse un tempo mi sarei detta: non vado più lì. Ma è un continuo, è ora di dire basta". E ancora: "Nulla di tutta questa vicenda è giusto. Non è giusto che qualcuno nel 2017 ci si permetta di calunniare e diffamare persone stimate e oneste, non è giusto che per la prima volta in 45 anni mi senta trattata come una cliente di serie b. Ma dove è il rispetto, dove la stima, dove quell’attenzione verso il cliente? O devo pensare che è più importante il cliente che viene a lamentarsi di me?".

I gestori del lido in questione, contattati dalla stampa locale, si sono difesi limitandosi a replicare che "erano state recepite le segnalazioni di alcuni clienti che hanno riferito di comportamenti poco opportuni. La Macario la conosciamo bene, è nostra cliente da 10 anni, e le abbiamo riferito la segnalazione. Io non non ho visto, non so quale sia il problema e non ho approfondito perché volevo starne fuori". Insomma, una storia che è destinata a far parlare. Sulla vicenda, oltre ai numerosi messaggi di solidarietà ricevuti dalla presidente di Arcigay di Ferrara, è intervenuto anche il vicesindaco della città romagnola, Massimo Maisto, per il quale "sui diritti civili tanti passi avanti sono stati fatti. Ma tanti altri ne devono essere fatti, come dimostra ciò che ci racconta oggi Manuela Macario. Per questo, non dobbiamo mai accontentarci dei risultati ottenuti".