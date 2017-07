Andava di fretta per non fare tardi al colloquio orale dell'esame di Maturità, ma correndo ha perso il controllo della vettura che stava guidando andandosi a schiantare contro un carro funebre, con tanto di salma a bordo. La protagonista dell'incidente, verificatosi ieri mattina a Mezzogoro, in provincia di Ferrara, è Alessia Rossin, studentessa 19enne di Gavello (Rovigo) a un passo dal diploma, oltre che neo-patentata, che con la sua utilitaria ha impattato contro il carro funebre, finendo in una vicina scarpata, che affianca un pioppeto, nei pressi di un ex-zuccherificio. Il bilancio è di due feriti gravi, trasportati entrambi in elisoccorso rispettivamente all'ospedale Bufalini di Cesena e all'ospedale Maggiore di Bologna.

Semi-distrutto nella parte anteriore è il veicolo con a bordo la salma dell'azienda rumena Transport Funerar International, guidato dal 30enne Ovidiu Szatmari, che stava trasportando in patria il corpo di una sua connazionale. Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere e a lungo, sotto il sole cocente, hanno dovuto lavorare i vigili del fuoco per estrarli dai rispettivi abitacoli. La studentessa che, nonostante il violento impatto, non ha mai perso conoscenza, dopo essere stata estratta dai rottami della sua auto, è stata trasportata all'ospedale di Cesena, dove ha confidato il motivo della sua fretta e agitazione. Nonostante le ferite riportate, ha continuato a ripetere di voler andare via, poiché doveva sottoporsi all'ultima prova dell'esame di Stato.