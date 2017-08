Due cugini pakistani di 24 e 39 anni sono affogati a Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara. I due ragazzi, residenti a Molinella, in provincia di Bologna, erano andati nella località balneare del ferrarese per trascorrere una tranquilla domenica di riposo insieme ad alcuni parenti. Al momento della tragedia, i due cugini sostavano nel tratto marino antistante la spiaggia libera. Avevano deciso di fare un bagno, ma all'improvviso sono stati travolti da un'onda e il mare mosso, complici le fortissime correnti, ha impedito ai due cugini di tornare a riva. Alcuni bagnanti hanno cercato di intervenire prontamente nel tentativo di salvare la vita dei due uomini, ma non c'è stato nulla da fare. Il corpo del 39enne è stato recuperato e trascinato a riva da alcuni turisti, mentre l'altro cugino è stato ritrovato privo di vita in mare molte ore dopo. Stando a una prima ricostruzione, i due cugini stavano facendo il bagno nei pressi delle scogliere, verso le 13.30, quando un'onda più alta delle altre avrebbe trascinato sott'acqua il 39enne. Il cugino, non vedendolo più riemergere, si sarebbe tuffato per cercarlo, ma è stato a sua volta vittima delle fortissime correnti. I sommozzatori dei vigili del fuoco e il personale della Guardia costiera hanno ritrovato il corpo della seconda vittima verso le 17, a circa 300 metri dal punto in cui si è annegato.