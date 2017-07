Un uomo di 30 anni di nazionalità ucraina detenuto nel carcere di Ferrara si è tolto la vita impiccandosi in cella con i suoi jeans: è accaduto ieri mattina intorno alle 7 e 10. Lo stranieri era recluso nel penitenziario dell’Arginone per i reati di furto, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, per i quali avrebbe finito di scontare la pena tra non molto tempo. Stando a quanto si è appreso l'uomo anche in precedenza, nella sua abitazione, avrebbe tentato di porre fine alla sua vita.

Gli agenti di polizia penitenziaria hanno cercato di soccorrere il giovane, così come il personale sanitario intervenuto sul posto, ma per il 30enne non c’è stato nulla da fare. A comunicare la notizia del suicidio è stato Leo Beneduci, segretario del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, precisando che si tratta del 59° morto in carcere dall’inizio dell’anno e il 25° per suicidio. Per il sindacalista il dato è “inaccettabile” e ha rimarcato come la situazione carceraria continui ad essere critica per la popolazione detenuta e per le condizioni di lavoro degli agenti. “Anche quest’ultimo grave episodio – ha detto – dimostra quanto sia inadeguata l’amministrazione penitenziaria e che non c’e’ più niente di “normale” nella gestione delle carceri in Italia”.