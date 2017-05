Sostituirsi alle autorità compiendo lavori su zone pubbliche anche a fin di bene e per la collettività può costare molto caro. Lo sa bene un pensionato ferrarese di Porto Garibaldi che dopo aver deciso di chiudere una buca che da tempo si era creata sul marciapiede davanti alla sua abitazione, si è visto arrivare una pesante multa di ben 849 euro. Come racconta il quotidiano locale La Nuova Ferrara, protagonista, suo malgrado, della vicenda è il signor Luciano Zappata beccato con la cazzuola e il secchio di cemento da una pattuglia di vigili urbani che gli ha immediatamente contestato la violazione dell’articolo 21 del Codice stradale.

Secondo gli agenti della polizia municipale, infatti, l'uomo avrebbe aperto "un cantiere sul marciapiede di pertinenza della strada urbana senza preventiva autorizzazione. Nello specifico veniva effettuato uno scavo sul marciapiede e si procedeva al riempimento dello stesso con cemento". "Sono rimasto di sasso perché stavo dando una gettata di cemento qui sul marciapiede davanti al cancello di casa ma non avevo aperto nessun cantiere. Ero lì con la cazzuola e il mio secchio per coprire la buca. In cinque minuti avrei finito tutto", si è difeso Zappata che però invece del ricorso ha preferito pagare la sanzione, ridotta a 594 euro come previsto per il pagamento entro i 5 giorni dalla contestazione.

Oltre alla sanzione, però, nel verbale viene imposto l'obbligo di rimuovere anche le opere realizzate, anche se l'anziano fa notare che il marciapiede non era stato occupato da impalcature o attrezzi edili perché la buca non superava i 30 centimetri di diametro. Amareggiato per l'accaduto, il pensionato ha commentato: "Qui vicino c’è un’altra buca, ma non mi sogno di andarla a chiudere, se poi la conseguenza deve essere quella di bastonare il cittadino, che ha mostrato buon senso e buona volontà".