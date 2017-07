Ha vegliato per una settimana intera il suo padrone, Livio Zanellato, 50enne di Codigoro, in provincia di Ferrara, trovato morto dopo diversi giorni nella sua casa di via Guido Monaco. Ma quando la salma di colui che era diventato il suo amico più caro è stata portata via, Goku non ce l’ha fatta. Non è ancora possibile dire per quali cause sia morto l’uomo, ma con ogni probabilmente il cane è deceduto per il dolore. Il bastardino a cui Livio era legatissimo, era stato affidato alle cure di amici e parenti. Ma alla fine è stato sopraffatto dallo sconforto, si è lasciato ad andare ed è scomparso per sempre. Era stata proprio l’insofferenza del cane – che si poteva udire irrequieto tra le stanze della casa – ad insospettire i vicini, ma soprattutto la prolungata assenza del 50enne dai luoghi che abitualmente frequentava. L’allarme ha poi portato nella mattinata di mercoledì 5 luglio alla triste scoperta, comunicata immediatamente ai famigliari, sorella e fratello di Livio, che vivono fuori paese e che si sono precipitati sul posto.

Livio Zanellato viveva solo ed era disoccupato, ma era molto noto a Codigoro proprio perché spesso veniva visto insieme al suo cane Goku. “Ha seguito il suo padrone. Non lo ha lasciato solo nemmeno nell’ultimo viaggio!” ha detto Donatella, amico di Livio. Il cuore di Goku, infatti, non ha retto “staranno passeggiando ancora insieme – aggiungono gli amici, come evidenzia La Nuova Ferrara – Erano inseparabili, qualcuno lo aveva immaginato ed è successo davvero”. Anche il l sindaco Alice Zanardi è rimasta impressionata da questa “storia incredibile, da brividi”, come l’hanno definita molti residenti di Codigoro. Livio aveva vissuto accanto all’anziano padre, Benito Zanellato, ex calciatore professionistico, fino alla sua scomparsa. Da circa tre anni Goku era il suo unico amico, insieme ad un gatto che viveva con loro.