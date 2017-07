Tragedia a Ostellato, in provincia di Ferrara, dove una bambina di appena nove anni è morta dopo essere stata investita da un'automobile subito dopo essere scesa da un autobus: la piccola stava tornando a casa dai campi estivi della parrocchia. La giovanissima vittima si chiamava Safyra Carli e abitava a Ostellato insieme ai genitori e alla sorella più grande di 22 anni.

La bimba è deceduta all’ospedale Bufalini di Cesena, dove dopo l’incidente è stata trasportata d’urgenza con un elisoccorso proveniente da Ravenna. La corsa in ospedale non è stata sufficiente per salvarle la vita. Safyra è morta dopo circa 3 ore dal ricovero nel reparto di rianimazione. Stando a quanto rendono noto i media locali la bambina aveva trascorso la mattinata in spensieratezza al mare insieme ai suoi amici della parrocchia di Ostellato, che aveva organizzato il tradizionale campo estivo ai lidi comacchiesi.

Il ritorno verso casa si è trasformato però in tragedia. Intorno alle 13 Safyra è scesa dal pulmino sulla strada provinciale. Stava attraversando la strada insieme alla cugina per raggiungere la casa degli zii, situata dall’altra parte della fermata, quando è stata investita da una Fiat Punto, condotta da un ragazzo di 30 anni di Ostellato. L’impatto è stato estremamente violento e la piccola è stata scaraventata a terra, sotto lo sguardo dei coetanei rimasti a bordo del pulmino. Quando è arrivata l'ambulanza la bimba era già in coma e i sanitari hanno fatto di tutto per rianimarla durante il trasporto in ospedale. Tutti i tentativi si sono rivelati vani, la bimba è morta a causa delle gravi riportate nell’impatto con il veicolo.