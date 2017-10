Una bimba di 4 anni e mezzo, residente a Casumaro (Ferrara), Adan Hussain, è morta ieri in seguito a un malore che si è trasformato in arresto cardiaco. Come riportato da La Nuova Ferrara la piccola, di origini pakistane, soffriva di una forte forma asmatica che in questi giorni si sarebbe aggravata a causa dell’influenza; soccorsa dall’elisoccorso dall’ospedale di Pavullo nel Frignano, da due ambulanze del 118 e da un’auto con il medico a bordo, poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona, è deceduta.

La famiglia Hussain vive a Casumaro dal 2013, ha altri tre figli piccoli e uno è in arrivo. Sono stati proprio i familiari, già allarmati per le condizioni di salute di Adan, a chiamare i soccorsi. Oltre ai mezzi di soccorso – giunti rapidamente sul posto – in seguito, anche due pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Cento sono arrivate per i rilievi di loro competenza. I primi interventi dei medici lasciavano trasparire qualche speranza di ottimismo, perché erano riusciti a rianimare la piccola. Trasportata d’urgenza al vicino nosocomio, le condizioni di salute della bimba sono purtroppo peggiorate improvvisamente, causandone la morte a soli 4 anni.

“La bimba soffriva di seri problemi di salute e di difficoltà respiratorie – ha detto Mahmood Tahir, responsabile della comunità culturale pachistana di Cento – ho parlato con il papà ed era distrutto dal dolore, come si può ben capire. Ora, se i genitori volessero tenere la bimba vicina, si ripresenta il problema già recentemente discusso con l’amministrazione comunale, della mancanza in provincia di un luogo per la sepoltura”. Colpiti dalla notizia anche i genitori dei bambini della scuola materna di Casumaro. “Era una bimba allegra e tranquilla che giocava sempre con tutti gli altri compagni – dicono – povera bambina, povera famiglia, è una tragedia per tutta la comunità”.