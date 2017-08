Oltre 350 tra musei e siti archeologici aperti a Ferragosto, dal Museo di Capodimonte di Napoli alla Pinacoteca di Brera, passando per il Colosseo e il museo egizio di Torino. Oltretutto sarà possibile visitare le grandi mostre ancora aperte, come quella sull'opera di Botero al Complesso del Vittoriano di Roma, oppure la Biennale d'arte a Venezia. La grande bellezza del patrimonio museale e archeologico italiano, insomma, non va in ferie. Anzi. Rilancia soprattutto a Ferragosto, in considerazione della sempre più massiccia di turisti nel nostro Paese, oltre che di tutti gli italiani che non andranno in ferie ma che potranno godere anche il 15 agosto delle infinite opere d'arte presenti nei nostri musei.

Musei, siti archeologici e mostre speciali.

Ce n'è per tutti i gusti. Una passeggiata agli Uffizi di giorno, così come sarà possibile visitare la Reggia di Caserta di sera. Ma non solo. Anche le grandi mostre, dicevamo. Al Santa Giulia di Brescia, tra le altre mostre, c'è "Ouverture" di Mimmo Paladino, mentre a Perugia ci sono i tesori della Galleria Nazionale Umbra, oppure la splendida ‘Bernini-Velazquez' a Roma, nel Nobile Collegio del Cambio, mirabilmente affrescato dal Perugino. C'è solo l'imbarazzo della scelta, da nord a Sud, da est ad ovest del nostro Paese.

E per chi avesse voglia di effettuare una capatina all'aria aperta, ci sono sempre gli Scavi Archeologici di Pompei da visitare. Nel secondo sito più visitato in Italia dopo il Colosseo, infatti, l'antica Grecia sembra più vicina che mai: 600 reperti fra ceramiche, armi e sculture provenienti da Capua, Paestum e Metaponto, che attraverso una selezione e una cura scientifica, intendono raccontare le influenze, gli influssi e gli scambi culturali nel Mediterraneo ellenico, di cui Pompei fu una delle gemme più preziose.