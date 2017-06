Drammatico incidente questa mattina, intorno alle 4:30, sulla Linea Ferroviaria Adriatica, sul binario tra Via De Gasperi e Via Adami, a Lido di Fermo, nelle Marche: una donna è stata travolta da un treno merci che viaggiava sul binario 1 in direzione Sud. A seguito alla violenza dell'impatto non è stato ancora possibile identificare la vittima. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fermo, il Comdandante della Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto, la Polizia Scientifica di Fermo, i sanitari della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio e il personale delle Ferrovia. La circolazione dei treni è ripresa dopo un'ora su un solo binario e in maniera regolare solo intorno alle 7 del mattino quando si sono conclusi i rilievi del caso. Ora gli uomini della Polizia stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario da parte della donna. Quest’ultima ipotesi sembra quella più accreditata dagli inquirenti, che devono anche dare un nome alla vittima che era sprovvista di documenti.