Un uomo decisamente ubriaco ieri sera ha morso a un braccio un carabiniere. E' successo la notte scorsa a Prato: la persona che ha aggredito il militare, un ventenne pratese, è stato poi tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il carabinieri ha avuto una prognosi di 15 giorni.

Stando a quanto riferito dall'Arma, i militari sono intervenuti alle 23 in un circolo di Mezzana, quartiere a est della città toscana, in seguito alla segnalazione di una persona in "forte stato di alterazione dovuta all'abuso di alcolici". Si trattava del ventenne che, riportato alla calma, è stato convinto a dirigersi a casa, accompagnato da alcuni amici. Poco dopo mezzanotte un secondo intervento, nella stessa zona, per la segnalazione di una persona che urinava sulla vetrina di un negozio, riconosciuta poi dai militari come il ventenne identificato in precedenza.

In questo caso il giovane però non ha mantenuto la calma ma si è scagliato contro i militari, arrivando a morderne uno. Dopo l'arresto il giudice ha disposto nei confronti del ventenne l'obbligo di dimora a Prato con permanenza notturna all'interno della propria casa