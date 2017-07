Aveva comprato del cibo da asporto in un locale della zona con la sua famiglia e stava tornando a casa per consumarlo quando improvvisamente ha bloccato l'auto a bordo strada, è sceso e ha chiesto alla moglie di tornare dopo a prenderlo. Un atteggiamento e una richiesta molto insolita che ha sorpreso la moglie che non aveva capito cosa stesse accadendo ma che subito dopo, intuito il motivo del gesto, si è sciolta in un sorriso. Il marito infatti aveva visto semplicemente un uomo molto anziano che arrancava alle prese col suo prato e ha deciso di aiutarlo senza pensarci su due volte.

La storia ha emozionato la moglie, Tara Carter, che ha deciso di condividerla online sui social, spiegando: "Questo è uno dei tanti motivi del perché amo mio marito". "Mentre stavamo tornano a casa con i nostri figli Kylie e Gage, Chris si è improvvisamente fermato dicendo: ‘Porta il cibo e i ragazzi a casa e torna a prendermi'. Non sapevo cosa avesse visto. Poi lo vedo prendere un tagliaerba dalle mani di un vecchietto a bordo strada e iniziare a tagliare l'erba di casa dell'uomo" ha raccontato la donna, concludendo: "Prego che mio figlio impari da lui e che un giorno anche lui aiuti degli sconosciuti in difficoltà come ha fatto suo padre".