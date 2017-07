"I casi di femminicidio registrati nei primi 5 mesi del 2017 sono stati 29 "circa il 40% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso". Lo ha detto Franco Gabrielli nel corso della sua audizione in Senato presso la commissione di inchiesta sul femminicidio. Il Capo della Polizia, ha evidenziato un leggero calo rispetto al 2016. Sempre parlando degli omicidi di genere, l'ex direttore del SISDE ha spiegato che nella maggior parte dei casi l'aggressore è "il partner (53%) o l'ex partner (15%)". Nel 28% dei casi il movente sarebbe passionale, mentre nel 38% si tratta di liti degenerate in violenza.

Tali numeri, ha Gabrielli "non possono autorizzarci ad indulgere a facili ottimismi" in quanto "anche una sola vittima non può essere una perdita accettabile". i Femminicidi, inoltre "continuano a costruire la maggioranza degli episodi commessi nell'ambito familiare".

L'ex prefetto de l'Aquila, ha speso alcune parole anche sull'esigenza di considerare i fenomeni sommersi, ovvero "quel numero oscuro di reati di violenza domestica che non vengono denunciati" anche se "gli strumenti di prevenzione e contrasto hanno iniziato ad incidere su questo fatto specie per quanto riguarda gli atti persecutori". "Siamo di fronte ad un fenomeno criminale frutto di una subcultura che – ammette Gabrielli – disconosce il diritto all'autonomia della donna".

I dati, tuttavia si riferiscono solo ai primi cinque mesi del 2017, solo a gennaio 2018 avremo una stima definitiva del fenomeno sulla quale poter delineare un trend. Le conclusioni del capo della polizia arrivano a poche settimane dal terribile femminicidio della dottoressa Ester Pasqualoni, l'oncologa sgozzata a Teramo dal suo stalker.