Federica Pellegrini a Budapest ha riscritto la storia del nuoto vincendo con un’ultima frazione spettacolare per la terza volta la medaglia d’oro ai Mondiali nei 200 stile libero. A quasi ventinove anni la ‘Divina’ ha messo in riga la grande favorita Katie Ledecky, che non aveva mai perso una finale ed aveva vinto le ultime dodici finali consecutive, e l’australiana Emma McKeon. Federica ha così arricchito ulteriormente il suo fantastico medagliere. La Pellegrini ha vinto a Budapest il 5° oro ai Mondiali ed è entrata ulteriormente nella leggenda.

Pellegrini, un oro e un argento alle Olimpiadi.

Alle Olimpiadi di Atene la Pellegrini a sedici anni conquista uno strepitoso argento. L’alloro posto sul capo rende Federica la stellina azzurra. La medaglia della Pellegrini è storica perché erano trent’anni che l’Italia non otteneva una medaglia olimpica nel nuoto. Nel 2008 a Pechino Federica stecca nei 400, ma nei 200 non lascia scampo alle sue avversarie. Record mondiale nella batteria e oro meritatissimo.

in foto: Federica sorridente dopo l'oro alle Olimpiadi di Pechino.

Roma 2009, doppietta e record mondiali.

Al Foro Italico Federica Pellegrini è la super favorita nel Mondiale del 2009. L’oro nei 400 stile produce anche un fantastico record del mondo. La Pellegrini è la prima donna capace di nuotare sotto i 4 minuti. Il record del mondo lo centra anche nei 200 stile, che vince senza problemi. Federica viene nominata nuotatrice della manifestazione insieme al campionissimo Michael Phelps.

in foto: Federica Pellegrini ai Mondiali di Roma vinse nei 200 e nei 400.

Shanghai 2011, Fede è imbattibile e vince ancora nei 200 e nei 400.

Tra un Mondiale e l’altro la vita della ‘Divina’ cambia radicalmente. Il suo maestro Alberto Castagnetti, per lei quasi un secondo padre, muore e lei riparte dal francese Lucas, ex tecnico della Manadou. Il trasferimento a Parigi dà i suoi frutti. In Cina Federica è imbattibile e conquista altre due medaglie d’oro nei 200 e nei 400.

7 partecipazioni ai Mondiali e 7 medaglie nei 200 stile.

Nel 2005 a Melbourne la Pellegrini conquista l’argento, due anni più tardi a Montreal è terza. Dopo due doppiette d’oro, Federica è d’argento a Barcellona nel 2013, dove vince Missy Franklin. Nei Mondiali di Kazan la stella del nuoto azzurro viene battuta da Katie Ledecky nei 200 stile ed è seconda anche nella staffetta 4×200 stile.

Federica risorge e vince a Wimdsor.

Quattro mesi dopo la delusione delle Olimpiadi di Rio 2016 Federica a Windsor in Canada conquista il titolo Mondiale dei 200 stile libero in vasca corta. All’apparenza non è un risultato di prim’ordine, ma la veneta non ha mai amato molto la vasca corta e con questo successo ancora una volta si nota che la Pellegrini ha carattere da vendere. Quel successo gli dà forza e la porta a continuare fino a Budapest 2017. Scelta più che saggia.