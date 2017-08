Uno scontro con un'altra vettura, il conseguente sbandamento della propria auto e il violentissimo impatto contro un albero a bordo strada. Così è morto a soli 19 anni Lorenzo Cardone, un giovane di Fasano, in provincia di Brindisi, rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto nella nottata di lunedì. Secondo gli accertamenti dei carabinieri intervenuti sul posto, il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda con a bordo altri due ragazzi suoi amici quando, per motivi ancora da accertare, ha urtato un'altra vettura guidata da un 50enne.

Dopo lo scontro il giovane conducente, che solo da qualche mese aveva conseguito la patente di guida, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a finire contro un albero per poi essere sbalzato fuori dall'auto, rimanendo schiacciato sotto la stessa vettura. Lorenzo infatti è sbalzato fuori dall'abitacolo proprio mentre la macchina si ribaltava. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti che lo hanno estratto dall'auto in attesa dell'ambulanza del 118 prontamente allertata dagli stessi.

Purtroppo però il tentativo dei medici è stato vano. I sanitari dopo averlo rianimato hanno tentato il trasporto all'ospedale Perrino di Brindisi dove però purtroppo è arrivato già morto. Nel terribile schianto sono rimasti feriti anche un 18enne e un 23enne che erano con lui in macchina ma fortunatamente in maniera non grave. Praticamente illeso invece il conducente dell'altra vettura.