La società farmaceutica I.B.N. Savio ha reso noto nei giorni scorsi di aver avviato, a scopo cautelativo, il ritiro del lotto n. 2230116 scadenza marzo 2018 della specialità medicinale Annister *OS GTT10ML 10000UI/ML – AIC 042223053, farmaco somministrato per la prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti', secondo quanto comunicato in una nota dalla stessa azienda, costituisce una misura precauzionale e non è legato a problematiche di sicurezza o ad alcun evento di carattere medico.

Nei giorni scorsi a scopo cautelativo erano stati ritirati alcuni lotti di medicinali prodotti dalla Sandoz: in particolare il provvedimento ha riguardato il Paracetamolo, principio attivo utilizzato in larga parte per il trattamento degli stati febbrili e delle influenze. I farmaci interessati, rendeva noto Giovanni D'Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti', sono stati Paracetamolo Sand 20CPR 500MG – Aic 042360040 lotti 1760002C scad. 30.11.2017, 1760001C scad. 30.11.2017, 1760003° scad. 31.01.2018, 1760003F scad. 31.01.2018.