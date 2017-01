E’ confermato il ritiro dal mercato di alcuni lotti di Paracetamolo e Metformina. Ad ordinarlo è stata l’Agenzia italiana del farmaco. Si tratta di quelli prodotti dalla ditta Eg Spa e di solo Paracetamolo della ditta Pensa Pharma.

La conferma dell’AIFA è arrivata tramite il seguente comunicato

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) comunica di aver avallato il ritiro volontario da parte delle aziende titolari dell’AIC di METFORMINA MYLAN GENERICS compresse, nei diversi dosaggi, METFORMINA EG e PARACETAMOLO EG compresse (dosaggi vari) come da lotti specificati nei provvedimenti in allegato. Il ritiro è cautelativo, non è collegato a problematiche di sicurezza o di efficacia ed è stato emanato a seguito di un’ispezione effettuata dall’autorità portoghese (Infarmed) presso l’officina di produzione del medicinale in India che ha evidenziato la non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) del sito produttivo. Al momento nella Rete di Farmacovigilanza non risultano segnalazioni di reazioni avverse a carico dei medicinali in questioni che possano essere correlate ai difetti di qualità riscontrati dall’agenzia portoghese.