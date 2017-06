L’Agenzia italiana del farmaco ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti do ACETILSALICILICO VIT. C, prodotti dalla ditta Angelini. Spa, da tutto il territorio nazionale. Una misura, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che si è resa necessaria a seguito dei controlli effettuati nell’ambito del programma annuale di controllo della composizione dei medicinali per l’anno 2015 e visto il parere non favorevole espresso dall’Istituto Superiore di Sanità che ha richiesto anche un ulteriore campionamento con il prelievo della seconda aliquota di un lotto diverso. Le analisi eseguite su questi successivi campioni hanno confermato il parere non favorevole precedentemente riscontrato.

Le confezioni di medicinali ritirate sono quelle di ACIDO AC.E VIT C ANG*20CPR EFF – AIC 034586026 della ditta Angelini Spa lotto n. 150372 scad. 2/2018 e lotto n. 161043 scad. 4/2019. L'acido acetilsalicilico è un farmaco con doti antinfiammatorie, antipiretiche e analgesiche utilizzate per combattere febbre, mal di testa, dolori diffusi, gola infiammata, malessere generale. Utilizzato da più di cent’anni, l’acido acetilsalicilico è oggi uno dei medicinali più venduti al mondo. La ditta Angelini ha comunicato che la procedura di ritiro è stata già avviata e che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.