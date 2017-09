Costringeva le seguaci della setta da lui fondata a partecipare ad orge e a lasciarsi andare alla prostituzione "in nome di dio" e "per raggiungere l'illuminazione", ma poi filmava gli incontri e li rivendeva online arrivando ad accumulare una fortuna. Come racconta il DailyMail, per questo il 41enne russo Sergey Kirienko è stato arrestato nei giorni scorsi in Bulgaria e ora sarà estradato in Russia dove è accusato di aver ingannato o addirittura costretto le sue seguaci a fare sesso di gruppo a fini di lucro.

Secondo l'inchiesta della polizia di Mosca, infatti, l'uomo non solo cercava di convincere con l e parole ma in alcuni casi, quando le donne volevano allontanarsi dal gruppo, lui avrebbe messo in atto minacce e ritorsioni sulle famiglie arrivando anche a far rapire i figli delle malcapitate. Prima di fuggire dalla Russia, il leader della setta, nato in Siberia, era arrivato a dividere le sue seguaci in una sorta di "caste". Solo 15 donne della casta più alta vivevano con lui in una villa di tre piani in un sobborgo di Mosca. Con lui sono accusate la moglie Ksenia Khodyreva, che è riuscita a sfuggire ala cattura riparando all'estero, e un'altra fondatrice della setta ,Tatiana Severtseva, anche lei arrestata ma già estradata e sottoposta ai domiciliari.