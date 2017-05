Paura questa mattina a Torino: il gestore di una pompa di benzina, situata in zona corso Grosseto, zona periferica della città, è stato ferito con un colpo di pistola durante una rapina. Secondo le prime ricostruzioni, erano circa le 10.30 quando due malviventi hanno fatto irruzione a volto coperto al distributore di benzina Dis-Car che si trova in corso Taranto 13: dopo aver preso il bottino, forse per una reazione dell’uomo, hanno fatto fuoco contro di lui centrandolo ad una gamba. Probabilmente i malviventi hanno esploso più colpi, visto che un proiettile sarebbe finito nella vetrina dell’autolavaggio presente nell’area di servizio.

La vittima è stata accompagnato in ambulanza dal 118 all’ospedale San Giovanni Bosco. all'ospedale San Giovanni Bosco: fortunatamente non è in pericolo di vita. I rapinatori hanno fatto perdere le proprie tracce. Sulla vicenda, i carabinieri hanno già avviate le sono le indagini. I militari dell’Arma hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza del distributore.