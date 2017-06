Tragedia sul lavoro a Dano, nelle Marche, dove un operaio di 49 anni della Profilglass è morto in seguito a un grave incidente. Il lavoratore, residente a pochi chilometri, stava guidando il muletto movimentando un carico di lanna di roccia, quando all’improvviso alcuni bancali gli sono franati addosso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che è stata allertata anche l’eliambulanza. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare l'operaio, purtroppo senza successo. Sul posto i carabinieri e i tecnici dell’ispettorato sul lavoro Asur. Si tratta del secondo incidente mortale in pochi mesi alla Profilglass: a marzo un uomo era deceduto dopo una caduta dal tetto dello stabilimento.

In aumento i morti sul lavoro nel 2017.

La "morte bianca" di oggi conferma un trend decisamente preoccupante per quanto concerne le vittime di incidenti sui luoghi di lavoro. Nei primi due mesi del 2017, secondo i dati diffusi dalla CGIA di Mestre, sono morte 127 persone, il 33,7 per cento in più dello stesso periodo del 2016, anche se va specificato che sul dato hanno pesato le conseguenze della tragedia di Rigopiano, costata la vita a 29 persone, di cui 12 lavoratori della struttura, e lo schianto dell'elicottero del 118 avvenuto nei pressi di Campo Felice (L'Aquila) pochi giorni dopo. Oltre alle vittime sul lavoro, sono in crescita anche gli infortuni: sempre nei primi 2 mesi di quest'anno sono stati denunciati 98.275 casi: 1.834 in più (+1,9%) rispetto allo stesso periodo del 2016.