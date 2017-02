Tutti abbiamo avuto modo, almeno una volta nella vita, di assistere agli atteggiamenti non esattamente consoni di due amanti in pubblico. Baci che vanno oltre il consentito, toccatine, ect ect. Tuttavia, è probabile che nessuno abbia mai vissuto in prima persona ciò che hanno visto coi propri occhi i clienti di una catena di fast food (Domino’s Pizza) di Scarborough, in Regno Unito, nei giorni scorsi: una coppia che è arrivata a fare sesso mentre ordinava i propri tranci di pizza come se nulla fosse. Le immagini incriminate sono state catturate dalle telecamere di sicurezza del ristorante.

Nel filmato si vede un ragazzo in piedi, con una t-shirt chiara e pantalone scuro, mentre la donna è in ginocchio presumibilmente intenta a fare sesso orale con lui. Secondo quanto scrivono i media britannici, potrebbe trattarsi di un tifoso del Leeds United, squadra di calcio militante nella seconda divisione inglese. Le immagini infatti risalgono a sabato sera, subito dopo il match vinto coi rivali dello Sheffield Wednesday. Alla domanda riguardo l'incidente, un portavoce del ristorante ha detto: "Preferiamo non commentare”. Secondo il Sun, una donna che ha ammesso di essere la ragazza del filmato, avrebbe detto di “non essere interessata al fatto che il filmato sarà condiviso o meno sui social network”.