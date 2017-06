Avevano raggiunto in auto una zona isolata e romantica in riva al lago parcheggiando la vettura sul bordo dello specchio d'acqua e si erano lasciati andare ad un rapporto sessuale lontano da occhi indiscreti. Qualcosa però sarebbe andato storto e la macchina si sarebbe improvvisamente e inaspettatamente mossa finendo nel lago, non lasciando scampo ai suoi occupanti. Così sarebbero morti due giovani ragazzi russi di 22 anni, Yana Kryuchkova e Evgeny Chernov, ritrovati senza vita dalle autorità locali sul sedile posteriore della loro vettura nella regione di Volograd, nella Russia meridionale.

Secondo le indagini delle autorità locali riportate dai media russi, tutto sarebbe avvenuto molto velocemente e anche se i due avrebbero cercato di uscire dalla vettura, non ci sarebbero riusciti subendo una morte orribile per annegamento. Essendo una zona isolata, nessuno si sarebbe accorto di loro. A lanciare l'allarme sono stati i loro parenti, preoccupati di non vederli rientrare a casa la sera. Durante le successive ricerche la macabra scoperta. Per la polizia probabilmente non era stato messo il freno a mano e i movimenti dei due in auto avrebbe innescato lo spostamento fatale della vettura.