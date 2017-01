Un uomo è stato incarcerato per sette anni dopo aver fatto sesso di fronte a un bambino. Graham Burns, 55 anni, è stata condannato ad una pena detentiva, mentre alla sua compagna Karla Leaworthy, 44 anni, è stato risparmiato carcere: dovrà seguire solo degli incontri in comunità senza alcuna reclusione. Secondo la corte di Lewes, già in passato l’uomo avrebbe fatto sesso di fronte ad un minore e per questo motivo avrebbe deciso di punire più severamente l’imputato. Secondo quanto riporta Metro, Burns infatti tra il 2011 e il 2014 avrebbe molestato sessualmente due adolescenti di 14 anni, costringendole a guardare mentre lui faceva sesso con altre donne e incitandole a fare la stessa cosa con lui. “Burns ha avuto l’opportunità di aggredire una ragazza vulnerabile, per la propria gratificazione sessuale, e lui e la Leaworthy hanno fatto in presenza di un bambino piccolo, sapendo che il minore avrebbe potuto vedere cosa stava succedendo” ha detto il detective Nicola Beard dell’associazione West Sussex Safeguarding and Investigation Unit. “Dobbiamo ringraziare la giovane ragazza che è stata vittima di Burns. Grazie a lei quest’uomo è stato condannato” ha detto ancora Beard.