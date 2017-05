Probabilmente non sono riusciti a contenere la loro cocente passione nonostante il luogo pubblico in cui si trovavano e hanno dato sfogo a tutti i loro bollenti spiriti concedendosi carnalmente e senza riserve all'interno della stazione ferroviaria. L'irrefrenabile voglia di fare sesso che li ha colpiti è costata però molto cara a due fidanzatini abruzzesi sorpresi in atteggiamenti inequivocabili alla stazione di Pescara.

Come raccontano i giornali locali, i due infatti sono stati sorpresi nei pressi del primo binario dello scalo dagli agenti della polizia ferroviaria e sanzionati in base alla nuova legislazione in materia che prevede multe salatissime per chi commette atti osceni in pubblico. La coppietta, pare composta da un insegnante e dalla sua bella, dovrà ora sborsare la ragguardevole cifra di 6600 euro. Secondo la polizia i due erano in un angolo del terminal ferroviario, ma non lontano dai binari e dai tanti pendolari e passeggeri in attesa dei treni e quindi ben visibili. Per questo nei loro confronti è scattata anche una segnalazione alla Procura della Repubblica che però alla fine ha ritenuto che il fatto non è penalmente rilevante.