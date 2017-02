Ray Johnstone è un vedovo australiano di 75 anni che vive nei pressi di Adelaide e nei giorni scorsi è diventato “famoso” in seguito a un “appello” pubblicato su un sito di annunci. Il vecchio Ray ha spiegato di avere una grande passione che è la pesca, ma si è trovato in difficoltà dopo aver perso il suo compagno di sempre. Così, ormai solo, Ray ha deciso di mettere un annuncio sul web per cercare qualcuno disposto a pescare con lui. Avrebbe pagato lui le spese. Il messaggio dell’anziano vedovo è diventato virale: “Sono un pensionato vedovo e cerco un compagno per andare a pesca. Il mio vecchio amico è morto. Cerco qualcuno che abiti nella mia stessa zona”, aveva scritto. E in pochi giorni il vecchietto australiano – che sicuramente non immaginava di diventare improvvisamente così popolare – ha trovato compagnia.

L’anziano è infatti partito per andare a pescare per due interi giorni nel sud-est del Queensland insieme a un falegname del posto, Mati Batsinilas, che ha anche documentato tutta l’avventura su Facebook. “Sto pescando con Ray”, ha scritto Mati sul social network postando anche un selfie col suo nuovo amico e un’altra foto con un grosso pesce appena catturato. Lo stesso vecchietto, rendendosi conto che il suo appello era stato letto e commentato da migliaia di persone, nei giorni scorsi aveva ringraziato tutti su Facebook: “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno risposto al mio annuncio. Certo non mi aspettavo questa risposta”, aveva scritto Ray.