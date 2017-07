"Anche i nostri figli hanno diritto ad una vacanza al mare", così si sono difesi davanti ai carabinieri i componenti di una famigliola di origini slave ma residente ad Osidda, in provincia di Nuoro, trovata ad occupare abusivamente una lussuosa villa in Costa Smeralda. Il gruppo familiare di etnia rom nei giorni scorsi avrebbe notato dell'assenza di inquilini nella villa, un tempo destinata ad ospitare l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e ha deciso di occuparla godendosi la spettacolare vista dalle colline che dominano il Pevero in Costa Smeralda, a Porto Cervo.

Per loro sfortuna, però, come ha raccontato il quotidiano La Nuova Sardegna, martedì mattina nella villa si è presentata la domestica incaricata di prepararla in vista dell'arrivo dei legittimi ospiti e ha scoperto l'occupazione abusiva allertando proprietario e forze dell'ordine . Sul posto soon subito accorsi i carabinieri di di Porto Cervo che hanno costretto la famigliola a lasciare la lussuosa residenza estiva composta da 13 stanze, otto bagni, cucina, verande, salone e ampio solarium attorno alla piscina,

Come accertato dai militari, la famigliola sarebbe entrata dall'ingresso principale della villa senza forzare alcuna serratura e superando i sistemi di sicurezza, ma senza rubare nulla. Per i due adulti del gruppo, padre e madre, è scatta comunque la denuncia per occupazione abusiva di immobile.