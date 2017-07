Una enorme catena umana che ha coinvolto oltre ottanta persone, partendo dalla spiaggia fino ad arrivare in mare aperto. È la impressionate immagine lasciata da un generoso gesto di altruismo messo in atto nei giorni scorsi su un spiaggia dello stato della Florida, in Usa, e che ha permesso di salvare una intera famiglia in difficoltà in acqua. Come raccontano i media locali tutto è nato quando i figli di una coppia di bagnanti si sono allontanati troppo da riva a Panama City Beach non riuscendo più a ritornare. A quel punto padre e altri parenti si sono tuffati per soccorrerli ma anche loro son rimasti intrappolati dalla forte corrente che li spingeva al largo.

Una situazione notata subito dagli altri bagnati presenti in spiaggia che in uno slancio di generosità hanno mediatamente formato una lunghissima catena umana permettendo pian piano a tutti di fare ritorno a riva sani e salvi. "Ho creduto seriamente che avrei perso la mia famiglia" ha dichiarato ai media locali la madre dei ragazzi, Roberta Ursrey, ringraziando tutti quelli che mettendo a rischio la propria incolumità hanno salvato la sua famiglia. "Queste persone sono degli angeli inviato da Dio al posto giusto al momento giusto. Devo la vita e la vita della mia famiglia a loro. Senza di loro, non saremmo qui" ha concluso la donna .