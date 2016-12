Per mesi ha finto di essere, attraverso un falso profilo Facebook, il famoso calciatore Marco Vanbasten, icona storica del calcio italiano anni '80 e '90, e con ogni mezzo ha provato ad adescare giovani ragazze, cercando di farsi inviare foto e video hot. Il copione era ben rodato: richiesta di amicizia sul popolare social in blu, iniziali contatti amichevoli per poi arrivare a lanciare velate, e in seguito sempre più esplicite allusioni di tipo sessuale, richiedendo l'inoltro di foto senza veli e video hard via Messenger. Il protagonista della vicenda è un cinquantenne calabrese che, in seguito alle indagini condotte dalle Forze dell'0rdine, è stato identificato e denunciato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Catanzaro Lido per adescamento di minori. A far partire l'inchiesta sono stati i genitori di alcune ragazzine contattate dal falso Marco Vanbasten che, notando strani comportamenti, hanno deciso di sostituirsi virtualmente alle loro figlie, arrivando a scoprire cosa si celava dietro quel rapporto d'amicizia via Facebook.

Le indagini, attraverso l'incrocio di dati, messaggi, profili presenti sul web, foto e video su Facebook e Messenger e le verifiche sul profilo usato e l'utenza telefonica, hanno portato gli investigatori ad individuare le reali generalità dell'uomo, ponendo quindi fine alla sua attività illecita. Al momento, infatti, lo smartphone e il pc portatile utilizzati dal falso Marco Vanbasten per l'adescamento di minori sono stai posti sotto sequestro e risultano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.