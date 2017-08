Bancarotta per Air Berlin, la compagnia lo ha dichiarato tramite un portavoce del governo tedesco. Ma otterrà un prestito ponte di 150 milioni di euro, con il quale potrà continuare a volare nei prossimi mesi, senza rischio di cancellazioni. Per adesso i passeggeri che hanno già prenotato un volo possono stare tranquilli. I soldi dovrebbero bastare per 3 mesi. La compagnia potrebbe essere smembrata e rivenduta già a settembre, come ha scritto il giornale tedesco Sueddeutsche Zeitung.

Il dissesto finanziario della compagnia ha seguito un iter simile a quello di Alitalia. Come la compagnia italiana anche quella tedesca fino a poche settimane fa era sotto il controllo di Etihad, la compagnia degli Emirati Arabi che le ha acquisite. Poi scelte industriali e un modello di business sbagliato hanno fatto il resto. Etihad ha già detto di non volerne sapere di partecipare alla ricapitalizzazione. Finora l'azienda di Abu Dhabi era l'azionista di riferimento, con il 30% delle quote.

Già la compagnia di bandiera Lufthansa ha fatto sapere di essere interessata ad acquisire parte della flotta, 90 aerei, e ha intenzione di acquisire anche la controllata Niki. Le trattative potrebbero partire domani e proseguire durante il weekend. Un accordo potrebbe arrivare già la prossima settimana. Bisognerà stabilire come avverrà il passaggio di parte dei dipendenti e della gestione delle tratte da Air Berlin a Lufthansa.