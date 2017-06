Domani in piazza Santi Apostoli a Roma è prevista la réunion dei partiti e movimenti della cosiddetta galassia di sinistra convocata dall'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. In piazza numerosi esponenti dell'area cosiddetta "a sinistra del Pd", dalla minoranza dem capitanata dal ministro della Giustizia Andrea Orlando fino agli scissionisti del Pd confluiti in Articolo 1 – Mdp, si ritroveranno dunque in piazza per discutere e cercare di costruire un'alternativa al Partito Democratico guidato da Matteo Renzi. Formalmente l'incontro sarà di tipo interlocutorio, ma l'ex sindaco milanese, fondatore del movimento Campo Progressista, non ha mai nascosto il desiderio di scendere nell'agone politico per costituire una sorta di ampia e partecipata coalizione di sinistra, fondata su precisi temi e programmi.

Come al solito, verrebbe da dire, alla vigilia della plenaria si consuma l'ennesima scissione a sinistra: Anna Falcone e Tomaso Montanari, promotori di un appello per la costituzione di una sinistra unitaria che riparta dal popolo del No al referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre, hanno dichiarato che domani non saranno in piazza con Pisapia. Una notizia che non sorprende, in realtà, visto che le contrapposizioni tra Falcone, Montanari e l'ex sindaco di Milano sono note da sempre. Pisapia, infatti, è stato criticato a più riprese per il suo appoggio alla fazione del Sì al referendum promosso dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, dunque a più riprese è stato più o meno velatamente richiesto all'ex primo cittadino di smarcarsi dalla sua posizione e di dichiarare apertamente le sue intenzioni.

La mancata partecipazione di Falcone e Montanari alla riunione di domani, sabato primo luglio, è stata però motivata con un diniego da parte dell'organizzazione dell'evento di concedere uno spazio sul palco ai promotori "Alleanza popolare per la democrazia e l'eguaglianza"