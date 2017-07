Maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti delle figlie minori: sono le accuse mosse a F.R.V., una mamma di Partinico – in Sicilia – accusata di aver picchiato con estrema violenza le figlie di uno e due anni. Nei confronti della donna il gip del tribunale di Palermo ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, poiché gli investigatori hanno trovato diversi elementi a suo carico, anche raccogliendo diverse e importanti testimonianze da parte di numerose persone informate sui fatti, che hanno assistito ad alcuni episodi di violenza, sia fisica che psicologica, nei confronti delle bambine.

Le indagini sono scattate in seguito al ricovero – lo scorso 15 giugno – della figlia più grande della donna, di 2 anni e mezzo. La bimba è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico per un trauma facciale e la frattura scomposta di entrambi i polsi. Ad accompagnarla al pronto soccorso è stata la nonna, la quale ai medici ha riferito la versione dei fatti indicata dalla madre della bimba, secondo la quale si sarebbe procurata i traumi al viso ed ai polsi cadendo accidentalmente per terra mentre stava giocando nel cortile di casa.

Una decina di giorni più tardi una sorte assai simile è capitata alla sorellina, di 17 mesi, ricoverata d’urgenza sempre al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico. Anche stavolta i medici hanno riscontrato gravi lesioni in testa, tra le quali fratture all’arcata dentale, tumefazioni, escoriazioni multiple e morsi in svariate parti del corpo. La bimba è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Di Cristina a Palermo, dove è stata sottoposta ad esami specialistici, nonché ad accertamenti medico-legali, dai quali è emerso che, oltre ai traumi, le condizioni igienico sanitarie della bambina lasciavano molto a desiderare.

Stando a quanto accertato dalle forze dell’ordine la sera prima del giorno del ricovero la madre della bimba l'avrebbe percossa ripetutamente facendo in modo che la stessa sbattesse violentemente con il viso sul pavimento e contro alcuni infissi dell’appartamento, in maniera tale da cagionarle le "significative lesioni", successivamente refertate dai sanitari.