Quando si decide di fare un regalo ai figli bisogna sempre riflettere bene su quale oggetto concentrarsi perché potrebbe cerare imbarazzo soprattutto se il regalo sarà aperto davanti al'intera famiglia in occasioni speciali come il Natale. Lo sa bene una mamma statunitense che con il suo regalo alla figlia ha generato un imbarazzo collettivo in tutti i parenti al momento di aprire il pacco. Dopo aver cercato a lungo l'oggetto adatto, la signora aveva puntato l'attenzione su un uno strano e particolare porta bicchieri che aveva trovato online e lo ha comprato credendo di fare una gradita sorpresa.

Come ha rivelato online su twitter la figlia Shelby , la sorpresa nella casa di famiglia a New Orleans effettivamente c'è stata ma non era quella che credeva la mamma. Per un attimo infatti tutti hanno creduto si trattasse di un oggetto erotico vista la strana forma anche se nessuno ha osato fiatare. "Ho fissato per un sacco di tempo l'oggetto cercando di capire. Lei sapeva quello che stavo pensando ma non mi ha voluto dire niente di fronte a tutta la mia famiglia" ha spiegato la ragazza. Alla fine quando il mistero è stato finalmente svelato in famiglia è scoppiata l'ilarità generale.