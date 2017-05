Richard Gamache Jr, 24 anni, del Missouri, è stato arrestato per maltrattamento su minori e omicidio colposo dopo che Addie, la figlia della sua compagna, una bimba di appena 2 anni, è morta in circostanze sospette. La piccola è stata portata in ospedale con gravi contusioni e immediatamente i medici hanno allertato la polizia. L’uomo si è difeso, adducendo il fatto che spesso giocava a riprodurre le mosse di Wrestling con la figlia della sua fidanzata 19enne, anche davanti alla stessa donna che evidentemente non temeva per l’incolumità della sua bimba.

Due giorni fa Gamache avrebbe provato quella che la cosiddetta “Batista Bomb”, che nello show televisivo consiste nel sollevare l’avversario per le gambe e schiacciarlo a terra sulla schiena. La malcapitata sarebbe stata dunque buttata violentemente sul pavimento di casa, tanto che ha cominciato ad avere le convulsioni ed i due giovani sono stati costretti a chiamare i soccorsi. In ospedale, i medici avrebbero riscontrato anche diversi traumi sul corpo di Addie che hanno fatto subito pensare a delle violenze domestiche. La bambina ha lottato per la sua vita per 48 ore, ma alla fine si è arresa. Come detto, il 24enne deve rispondere di maltrattamento di minori ed omicidio colposo, mentre la madre è accusata di complicità per non aver allertato la polizia per quanto accaduto.