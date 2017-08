Una donna di 97 anni precipita con la sua carrozzina per tre metri da una scarpata e finisce in ospedale, dove è ricoverata in serie condizioni. La donna, una anziana padovana, si trovava nella casa di Cortina per le vacanze quando ieri pomeriggio, intorno alle 16.45, stava uscendo a fare una passeggiata sulla sedia a rotelle insieme alla sua badante. Quando quest’ultima si è girata per chiudere la porta, la sedia a rotelle ha iniziato a camminare sulla lieve discesa prima di ribaltarsi e volare per tre metri, finendo su un prato.

Ad assistere alla scena e a chiamare i soccorsi una turista che si trovava sul luogo. Insieme al personale sanitario, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno dato una mano nel recupero dell’anziana, trasferita con l’elicottero nell’ospedale San Martino di Belluno. Al momento dei soccorsi, la 97enne era cosciente, ma ha riportato traumi di media gravità e si trovava in condizioni definite abbastanza serie. In un primo momento, considerando l’età della donna, è stato ipotizzato un ricovero in rianimazione per i traumi subiti.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Cortina stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto, ma sono poche le testimonianze da valutare. I militari, appena arrivati sul posto, hanno cercato di verificare se la carrozzina fosse stata bloccato con gli appositi freni, prima di scivolare e finire nella scarpata. Secondo quanto ha riportato la badante, il dispositivo era attivo. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che l’anziana donna abbia allentato, probabilmente per errore, il freno.