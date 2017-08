Una mamma americana ha parlato di un incidente stradale avvenuto due anni fa in cui è rimasta gravemente ferita. La donna, che si chiama Audra Tatum e ha 33 anni, ha riportato diverse fratture alle gambe e a piedi, fratture che probabilmente non avrebbe riportato se avesse evitato di viaggiare in una determinata posizione. Audra ha infatti parlato della sua brutta abitudine di viaggiare con i piedi sul cruscotto, una posizione che appunto – al momento dell’incidente con un’altra auto – non l’ha aiutata a evitare di ferirsi gravemente. Audra, che vive in Georgia, ha raccontato che stava guidando suo marito e lei era seduta al posto del passeggero e aveva messo, come spesso faceva per stare più comoda, i piedi sul cruscotto, la gamba destra accavallata sulla sinistra. Poi c'è stato l’urto contro un’altra auto. In auto con Audra c’era anche la figlia della coppia, di dieci anni.

Il marito e la bambina sono usciti praticamente illesi dall’incidente, mentre alla donna è andata molto peggio: lei non indossava la cintura di sicurezza e inoltre l’airbag si è aperto e ha “spinto” i suoi piedi in faccia provocandole diverse fratture, anche al volto. Il femore si è spezzato in quattro punti. A causa di quell’incidente la giovane donna è costretta a vivere con due viti nella caviglia, nell’anca e nel ginocchio e ha diversi problemi fisici. Ha voluto condividere la sua storia per far sapere a tutti cosa si rischia a tenere quella posizione quando si è in auto. “Se viaggi con i piedi sul cruscotto e sei coinvolto in un incidente, l’airbag potrebbe mandarti le ginocchia in faccia”, hanno scritto su Facebook i vigili del fuoco di Chattanooga che hanno soccorso la donna.