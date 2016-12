Come se nulla fosse si è messa tranquillamente a fumare nella sala d'attesa della stazione ferroviaria piena di persone che attendevano i treni generando il disappunto generale. Poi quando sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria chiamati dai viaggiatori si è scagliata contro di loro con violenza iniziando prima ad insultarli e poi passando a sputi e colpi aiutandosi anche con una stampella che usa per camminare. Per questo una donna di 37 anni è finita in manette martedì scorso dopo essere stata bloccata, non senza difficoltà a causa della mole e della resistenza, dalla polizia dello scalo ferroviario di Pescara.

Anche una volta giunta negli uffici Polfer pare che la donna abbia continuato a urlare e agitare la stampella fino a quando non è stata scompagnata in carcere. La signora, una senza fissa dimora originaria della Puglia, è finita in cella con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce ma, dopo la convalida del fermo da parte del giudice, è tornata subito in libertà in attesa del processo a suo carico. Come racconta Il Messaggero, la donna è un volto già noto alle forze dell’ordine per una serie di denunce e perché bivacca spesso in stazione. Lo stesso scalo ferroviario dove pochi giorni fa era stata sorpresa nel primo pomeriggio intenta a praticare sesso orale vicino ai binari davanti agli occhi increduli dei passeggeri.