Stava facendo sesso orale con la sua fidanzata su una spiaggia della Florida, mentre attorno a loro si aggiravano famiglie e bambini. Jeffrey Kernan, 50 anni, è stato beccato in una performance ad altissimo tasso erotica sulla spiaggia di Clearwater alle 17.00 domenica pomeriggio, come riporta The Smoking Gun. Secondo il rapporto della polizia, sia l’uomo che la sua fidanzata, Alexandria Rowell, 26 anni, erano ubriachi al momento dei fatti. Nonostante l’arresto, la coppia non sarebbe stata accusata di atti di pubblica indecenza. Tuttavia dovranno rispondere dell’accusa di ubriachezza: con loro infatti avevano un contenitore aperto di alcool, come evidenziano i media americani, in una zona dove sarebbe vietato bere in pubblico. Kernan and Rowell sono stati rinchiusi in un carcere della Florida. L’uomo ha però pagato la propria cauzione (250 dollari) ed è stata rilasciata. La fidanzata è ancora dietro le sbarre.