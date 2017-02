Ha fatto sesso in un bagno pubblico con due ragazzini, uno di 12 e l’altro di 14 anni, filmando tutto con il telefonino. TNT Daily News segnala come il dipartimento della polizia di Ocala, in Florida, ha arrestato una donna di 28 anni con l'accusa di aver fatto sesso con due minorenni. Maria Lynn Baker è stata fermata dalla polizia della Florida. Deve rispondere di abusi sessuali su minori e atti osceni in luogo pubblico. A incastrare la ragazza sono stati dei filmati presenti sul suo smartphone che sono stati trovati da un'altra donna che ha quindi deciso di denunciarla. Una volta presa visione dei contenuti, i poliziotti hanno arrestato la Baker. Ora gli inquirenti stanno conducendo altre indagini sul conto della donna: gli agenti hanno infatti il concreto sospetto che altri minorenni possano essere stati vittime dei suoi abusi.

La vicenda ricorda molto da vicino quella di Bridget Caplin, 41enne insegnante, fermata dalla polizia americana dopo essere stata accusata di aver fatto sesso orale con un amico quindicenne della figlia nel parcheggio di una chiesa di Plymouth, in Michigan. La prof è stata anche accusata di aver inviato delle sue foto private ad un altro amico della figlia, sempre di 15 anni. Oltre ad essere sospesa, la Caplin era stata condannata a un mese di carcere.