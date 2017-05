Si chiama Taylor Brooks Boyles, è un'insegnante di 27 anni ed è stata arrestata per aver fatto sesso con un suo studente. La professoressa, che insegna alla Moulton Middle School, in Alabama (Stati Uniti), è stata condannata a scontare 10 anni di reclusione dopo aver avuto rapporti sessuali con un suo alunno minorenne.

Il giovane, che oggi ha 18 anni, frequentava la High School di Lawrence County. A scoprire l'insegnate, cogliendola in "flagranza", sono stati alcuni dirigenti scolastici che l'hanno immediatamente denunciata dando il via a un'inchiesta della polizia e soprattutto e un vero calvario legale per la donna.

Taylor è stata subito sospesa dal suo lavoro, come riporta anche il Sun, e trasportata in carcere. Liberata su cauzione è stata poi sottoposta a un processo in cui è stata riconosciuta come colpevole e condannata. Non si hanno invece notizie sullo studente che avrebbe subito gli abusi sessuali da parte della donna.